24 сентября в Пензенской области воздух прогреется до +28 градусов

24 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +11...+16 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +23...+28, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

К ночи на пятницу прогнозируется +12...+17, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, при грозе возможны порывы до 15-18 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе погоду в Пензенской области будет определять поле повышенного давления, температурный режим останется выше климатической нормы.