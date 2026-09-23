Ураган в Нижнем Ломове: выделены деньги на ремонт пострадавших домов

Общество

Ураган в Нижнем Ломове: выделены деньги на ремонт пострадавших домов
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Из резервного фонда правительства Пензенской области выделили средства на ремонт многоквартирных домов в Нижнем Ломове, пострадавших летом во время непогоды. Соответствующее постановление подписал председатель Николай Симонов.

Речь идет о 2 зданиях, где 25 июля пострадала кровля - на улице Валовой, 37, и улице Заводской, 1а.

На аварийно-восстановительные работы направляется 893 100 рублей.

Ранее сообщалось, что ураган пронесся по Нижнеломовскому району в ночь с 24-го на 25 июля.

Ветер повалил деревья, в том числе на линии электропередачи, из-за чего Нижний Ломов оказался практически обесточен. Обрывы проводов произошли также в 5 сельсоветах. В 2 местах повредился газопровод, на многих участках дорог сильно затруднился проезд.

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