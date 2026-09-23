В сквере на улице Измайлова высадили ели, липы и рябины

В среду, 23 сентября, в Пензе высадили деревья на улице Измайлова. Они появились у стоящей недалеко от съезда с моста им. Капашина композиции «Автомобиль фронтовых дорог и ветеран послевоенных пятилеток».

Для сквера подготовили крупномеры ели, липы, березы и рябины - всего 28 штук.

«Осень в этом году теплая и солнечная. С начала сентября силами «Пензавтодора», активистов «Зеленой дружины», «Движения первых», общественных организаций и предпринимателей уже высадили более 2 300 растений», - сообщил глава города Олег Денисова в соцсетях.

Так, деревья и кустариники появились в скверах - Октябрьском, Ермина, Пионерском, «Кукушка» и Лермонтова.

Также их высадили на улицах Коммунистической, Карпинского, Суворова, Кривозерье, Свердлова, Ленина, Луначарского, Новый Кавказ и Московской.