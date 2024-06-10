В Дальнем Арбекове на 2 недели отключили горячую воду

10.06.2024 | 18:14

В Пензе продолжаются гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Из-за этого в Арбекове отключили горячую воду в десятках домов.

Ресурс исчез по следующим адресам:

- пр. Строителей, 37, 37д, 39, 39а, 39в, 41, 43, 45, 47, ДЮШС № 4 (пр. Строителей, 47а), 49, ТЦ «Проспект» (пр. Строителей, 49а), 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, филиал детсада № 143 (пр. Строителей, 95), 97, 98, 108, 114, 120, 124, 126, школа № 68 (2-й корп., пр. Строителей, 128), 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 158, 160, 166, 166в, 168, 172, 174;

- ул. Лядова, 2, 4, 6, детсад № 143 (Лядова, 8), 10, 12, школа № 67 (Лядова, 14), 16, 16а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, школа № 76 (Лядова 50), 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- ул. Ладожская, 79, 83, 85, 87, детсад № 142 (Ладожская, 81), детсад № 148 (Ладожская, 89), 91, 93, 95, 99, детсад № 152 (Ладожская, 101), 103, 105, 107, школа № 68, 109, 110, 111, 112, 112а, 112Б, 113, 114, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 124, школа № 73 (Ладожская, 125), 126, детсад № 130 (Ладожская, 127), 128, 129, 129а, школа № 74 (Ладожская, 131), 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 142, детсад № 142 (Ладожская, 143), 144, 146, 148, 148а, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 162, 164, 167а, 168, детсад № 19 (Ладожская, 146а);

- ул. Генерала Глазунова, 2, 4, 5, 7, школа № 78 (Генерала Глазунова, 10), 12, 13, 19;

- ул. 65-летия Победы, детсад № 10 (65-летия Победы, 3), 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23.

Вернуть горячую воду ресурсоснабжающая организация планирует не раньше 23 июня.

В Заводском районе ГВС отключено до 21 июня.