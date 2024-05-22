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Общество

Срок отключения горячей воды в районе Пензы-I и автовокзала продлен

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В Пензе продлили срок гидравлических испытаний теплосетей, из-за которых горожане остались без горячей воды.

Ресурс отсутствует с 20 мая и должен был вернуться 22-го числа. Однако, по новым данным, принять ванну пензенцы смогут не ранее 3 июня.

ГВС отключено по следующим адресам:

- Герцена, 12, 12а, 14, 17/8, 44, 46;

- Ухтомского, 1а, 3а, 5;

- Толстого, 2, 4, 6, 7, 10;

- Луначарского, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12а, 39, 43, 45, 47, 49, 51;

- Дзержинского, 29, 31, 33/19, 35;

- Пролетарская, 20, 22, 24, 26, 26а, 52;

- Кузнецкая, 32;

- Октябрьская, 4, 6;

- Плеханова, 45;

- Суворова, 90а.

В пензенском филиале ПАО «Т Плюс» уточнили, что испытания проводятся в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

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