Чашу нового фонтана в Пензе сделают из карельского гранита

20.08.2023 | 11:53

К 1 сентября после реконструкции планируют открыть участок парка имени Белинского у планетария.

Сейчас там завершаются работы по монтажу чаши фонтана. Ее делают из карельского гранита.

«Сразу отвечу на вопрос, почему мы выбрали именно гранит. Хочется сделать солидно и надолго! Чаша фонтана, собранная из массива камня, на многие годы сохранит опрятный внешний вид», - пояснил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко.

У фонтана рабочие укладывают плитку. Клумбы также сделают из гранита, цветы обещают высадить сразу. Намереваются установить и скамейки.

Также сейчас специалисты занимаются монтажом входной группы (со стороны улицы Карла Маркса), и возведением амфитеатра.

Уже готовы перголы, на которых закрепят пять качелей.

Реконструкция участка парка началась в апреле. Пензенцам показали, какой станет зеленая зона после обновления. Многие не увидели на эскизах памятника Ленину, который стоит перед планетарием, и предположили, что монумент уберут. Горожан успокоили: планов по переносу нет.