Глава Пензы рассказал, что изменится в парке им. Белинского

26.01.2024 | 18:21

Глава Пензы Александр Басенко рассказал на своих страницах в соцсетях, как продолжится благоустройство парка им. Белинского в этом году.

«Приступим ко второму этапу. По проекту он предполагает обновление всей оставшейся территории парка, но, учитывая ее масштаб, приняли решение разбить второй этап на очереди», - пояснил глава Пензы.

В первую очередь вошел участок от планетария в сторону танцплощадки.

Здесь заменят электрические и водопроводные сети, модернизируют уличное освещение, обустроят пешеходные дорожки, поставят малые архитектурные формы и создадут современную детскую площадку. Ее обещали сделать бесплатной.

Сейчас готовят конкурсную документацию для проведения аукциона и определения подрядчика, уточнил Александр Басенко.

В 2023 году был благоустроен участок парка от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария.