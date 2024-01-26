Сетевое издание|18+|Пятница|26 янв 2024|20:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Глава Пензы рассказал, что изменится в парке им. Белинского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Пензы Александр Басенко рассказал на своих страницах в соцсетях, как продолжится благоустройство парка им. Белинского в этом году.

«Приступим ко второму этапу. По проекту он предполагает обновление всей оставшейся территории парка, но, учитывая ее масштаб, приняли решение разбить второй этап на очереди», - пояснил глава Пензы.

Глава Пензы рассказал, что изменится в парке им. Белинского

В первую очередь вошел участок от планетария в сторону танцплощадки.

Здесь заменят электрические и водопроводные сети, модернизируют уличное освещение, обустроят пешеходные дорожки, поставят малые архитектурные формы и создадут современную детскую площадку. Ее обещали сделать бесплатной.

Сейчас готовят конкурсную документацию для проведения аукциона и определения подрядчика, уточнил Александр Басенко.

В 2023 году был благоустроен участок парка от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 - тг-канал Александра Басенко
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте