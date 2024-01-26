Глава Пензы рассказал, что изменится в парке им. Белинского

Глава Пензы Александр Басенко рассказал на своих страницах в соцсетях, как продолжится благоустройство парка им. Белинского в этом году.
«Приступим ко второму этапу. По проекту он предполагает обновление всей оставшейся территории парка, но, учитывая ее масштаб, приняли решение разбить второй этап на очереди», - пояснил глава Пензы.
В первую очередь вошел участок от планетария в сторону танцплощадки.
Здесь заменят электрические и водопроводные сети, модернизируют уличное освещение, обустроят пешеходные дорожки, поставят малые архитектурные формы и создадут современную детскую площадку. Ее обещали сделать бесплатной.
Сейчас готовят конкурсную документацию для проведения аукциона и определения подрядчика, уточнил Александр Басенко.
В 2023 году был благоустроен участок парка от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария.
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