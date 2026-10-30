Получить пенсию на почте можно будет с помощью МАХ

Получать пенсию на почте можно будет с цифровым удостоверением МАХ. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрудом России.

«Сейчас цифровое удостоверение МАХ вместо паспорта можно использовать, например, для подтверждения права на покупку отдельных категорий товаров или права на льготное посещение музея. Теперь в перечень таких ситуаций предлагается добавить и получение пенсии через организации федеральной почтовой связи», - пояснили в ведомстве.

Сейчас пенсию можно получать на счет в банке, в кассе «Почты России» или почтальоном на дому. В последних двух случаях нужно предъявлять паспорт.

После принятия постановления вместо документа, удостоверяющего личность, можно будет показать QR-код в мессенджере МАХ.

«Телефон для каждого, в том числе для пенсионеров, уже давно не просто средство связи, а ежедневный помощник, который всегда с собой», - подчеркнул заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.