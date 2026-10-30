Температура воздуха в ноябре окажется выше средних значений

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз погоды на ноябрь.

Ожидается, что на подведомственной территории, куда входит и Пензенская область, средняя месячная температура воздуха составит 0...-1,7 градуса. Это на 0,5-1 градус выше средних многолетних значений.

«В начале ноября средняя за сутки температура воздуха бывает еще положительной, но уже к концу первой десятидневки она переходит через 0 градусов в сторону понижения. В самые холодные ночи 1953, 1956, 1961, 1998 годов абсолютные значения минимальных температур воздуха составляли от минус 24-29 градусов до минус 32-39. В то же время в отдельные ноябрьские дни 2006, 2010, 2013, 2019 годов столбики термометров поднимались до отметок плюс 14-21 градус», - обобщили сведения в Приволжском УГМС.

Месячное количество осадков в ноябре 2026-го предполагается около и ниже нормы.

«В соответствии с нормой в среднем сумма осадков составляет от 19-29 мм до 46-56 мм. Среднее количество дней с осадками 6-10, в дождливые месяцы с осадками бывает 14-20 дней. Ветер преобладает западного направления», - добавили специалисты.

В старину подмечали: какой ноябрь, таким будет и апрель; снег в начале ноября - к ранней весне, много снега - к богатому хлебу. Сухая и ясная погода в последний месяц осени была опасна для урожая следующего года.

В октябре 2026-го средняя месячная температура составляла +6,2...+7,8 градуса, что на 0,5-0,7 градуса выше средних многолетних значений.