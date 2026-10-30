Пензячки смогут получать бесплатные продукты с 22 недель беременности

В Пензе расширили категорию получателей бесплатного молока и творога: теперь их будут выдавать женщинам не с 28 недель беременности, а с 22. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы на сессии в пятницу, 30 октября.

С апреля по август 2026 года за льготой обратились всего 322 пензячки. По состоянию на 20 октября продукты получала 251 женщина. Предполагается, что снижение срока беременности изменит ситуацию.

Средства в бюджете предусмотрены на обеспечение 545 женщин, поэтому дополнительных расходов не потребуется.

Изначально обеспечение бесплатными продуктами полагалось только беременным и кормящим из малообеспеченных и многодетных семей. Потом депутаты решили включить в льготный перечень всех беременных, состоящих на учете в медучреждениях Пензы со сроком более 28 недель, и всех женщин, вскармливающих ребенка грудным молоком с рождения до достижения возраста 4 месяцев (по справке).

Молоко и творог (18 упаковок по 205,4 г жирностью 3,2% и 12 пачек по 100 г жирностью 5% соответственно) выдают 2 раза в месяц равными частями в пунктах МАУ «Детское и лечебное питание». Таковых в Пензе 9, однако в новых районах нет ни одного.