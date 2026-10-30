В Пензе попросили назвать улицу в честь Сталинграда

В Пензе присвоили названия 3 проездам в Октябрьском районе. Вопрос рассмотрели на сессии гордумы в пятницу, 30 октября.

На карте появятся проезд 61-й Стрелковой Дивизии, Сталинградский и проезд Воинов-Интернационалистов.

Такие наименования выбрали потому, что там сформированы земельные участки, планируемые для предоставления бойцам специальной военной операции.

Все 3 проезда имеют небольшую протяженность и расположены параллельно друг другу рядом с улицами Единства, Храбрости, Отваги, Доблести и Мужества.

Депутат Михаил Лисин предложил назвать еще и улицу в областном центре в честь Сталинграда.

«Сталинград имеет такое большое значение для нашей страны, и хотелось бы, чтобы было такое соответствие наименования улично-дорожного объекта историческому значению. Чтобы не только проезд Сталинградский был у нас небольшой. Будет, как в Париже, у нас улица Сталинград», - пояснил Лисин.

Его подержал депутат Александр Смирнов.

И. о. начальника городского управления градостроительства и архитектуры Оксана Филякина ответила, что предложение народных избранников учтут.