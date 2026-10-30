В Пензе депутаты согласовали повышение тарифа на воду на 15%

На сессии в пятницу, 30 октября, депутаты городской думы согласовали проект указа губернатора, которым для Пензы повышается плановый предельный индекс увеличения платы за коммунальные услуги на 2027 год. За проголосовало большинство.

Речь идет о тарифах на водоснабжение и водоотведение. С 1 июля следующего года они вырастут для пензенцев на 15%.

25 сентября депутаты гордумы проголосовали за то, чтобы обратиться к губернатору с инициативой повысить для Пензы индекс на 2027 год. Рост тарифов ООО «Горводоканал» требуется для реализации мероприятий, которые утверждены инвестиционной программой и концессионным соглашением, заключенным между «Горводоканалом», Пензой и Пензенской областью.

Аналогичную процедуру проводили в 2025 году. В результате для горожан тарифы на водоснабжение и водоотведение с 1 октября 2026 года поднялись на 16,5% (по отношению к декабрю 2025-го).

По концессионному соглашению рост тарифов с превышением индекса предусмотрен на 2026-2028 годы.