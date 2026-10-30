В Кузнецке решили провести еще один субботник

В Кузнецке 31 октября объявили субботник. Об этом сообщил глава города Виктор Агафонов.

«В социальных сетях вы нам подсказываете, где нужно навести порядок, убрать мусор, но, к сожалению, силами только одного небольшого коллектива «Зеленого города» невозможно охватить все территории», - обратился Агафонов к кузнечанам.

По его словам, во время субботника горожане и коммунальщики совместными усилиями приведут территории в порядок: уберут мусор и опавшую листву.

Ранее сообщалось, что в Пензе в преддверии сезона дождей тоже собрались уделить особое внимание благоустройству города.

Четверг и пятницу, 29 и 30 октября, объявили санитарными. Уборкой общественных территорий занимаются муниципальные служащие, студенты, активисты.