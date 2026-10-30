Синоптики рассказали, каким будет последний день октября

В последний день октября в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут 0...-5 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +10...+15. К ночи на воскресенье прогнозируется -3...+2, осадки маловероятны.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные погода в регионе начнет меняться. Солнечный и теплый антициклон сместится на восток, ему на смену придет черноморский циклон.

В старину 31 октября подмечали: если облака плывут с севера на юг, погода будет солнечной, если с юга на север - ненастной.