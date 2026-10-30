В предстоящие выходные погода в регионе начнет меняться

Общество

В предстоящие выходные погода в регионе начнет меняться
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В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет меняться. Об этом предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 30 октября.

«Солнечный и теплый антициклон начнет сдавать свои позиции и смещаться на восток. В ближайшие дни он еще порадует нас хорошей погодой. Но уже к концу периода из-за приближения черноморского циклона в западных районах нашей области возможны слабые осадки», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, несмотря на это, температурный режим по-прежнему будет незначительно превышать норму.

Так, в субботу днем ожидается до +15 градусов, в воскресенье до +14. По ночам прогнозируются заморозки до -3...-5 градусов.

Ветер будет юго-восточным или восточным с порывами до 9 метров в секунду.

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