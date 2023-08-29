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Общество

Пробный запуск фонтана в парке Белинского сочли успешным

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Во вторник, 29 августа, в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, где завершается первый этап капремонта, состоялся пробный пуск фонтана. Его сочли успешным.

Работы ведутся со стороны улицы Карла Маркса. На территории от входа до канатной дороги уже уложили плитку, подготовили гранитные клумбы, высадили цветы, установили скамейки, на перголах укрепили качели.

Подходит к концу монтаж амфитеатра и установка букв на входной группе.

Кроме того, за счет муниципалитета отремонтировали подъездную дорогу и тротуары со стороны Карла Маркса.

«Главная задача сейчас - передать пензенцам парк благоустроенным и красивым. Дал поручение помочь навести порядок и убрать мусор, чтобы подготовить зону отдыха к открытию», - заявил глава города Александр Басенко.

Ранее одна из жительниц Пензы пожаловалась на закрытый вход со стороны Карла Маркса. По ее словам, он должен был быть готов к 22 августа. Представитель администрации пояснил, что сроки завершения работ перенесены на 30-е число.

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Источник — фото и видео со страницы Александра Басенко, vk.com/id705094680
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