13 апреля жителей Пензенской области ждут гроза и ветер

12.04.2024 | 22:00

В субботу, 13 апреля, в Пензенской области ожидается дождливая и ветреная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

В ночь на субботу столбики термометров покажут +6...+8 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +12...+14.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

«Атлантика развернула активную деятельность. Циклоны, формирующиеся один за другим над ее акваторией, по-прежнему будут смещаться по северу европейской территории России, спуская атмосферные фронты в средние широты. Пензенская губерния в предстоящие выходные и в начале следующей рабочей недели останется под их влиянием», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

13 апреля в народном календаре - Ипатий Чудотворец. Согласно примете, молния, сверкнувшая в этот день, предвещает засушливое лето.