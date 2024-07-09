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Общество

10 июля кузнечанам приостановят подачу газа

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В Кузнецке запланировали временное отключение газа в Западном микрорайоне на 10 июля. Подачу ресурса придется приостановить из-за капитального ремонта моста.

10-го числа специалисты проведут работы по прокладке новой трубы и переключению газоснабжения микрорайона. Подачу ресурса прекратят с 8:00 до 13:00.

«Это последняя инженерная сеть, находящаяся в зоне производства работ, до этого с объекта были вынесены сети электроснабжения и связи», - пояснили в администрации города.

Об отключении ресурса глава Кузнецка Сергей Златогорский предупреждал 1 июля. Ожидалось, что переключение газоснабжения Западного микрорайона проведут до 7-го числа.

Кроме того, вскрылась еще одна проблема, связанная со строительством нового моста в микрорайон, поэтому сроки его сдачи могут затянуться.

«Нужно справку о рыбных ресурсах этого ручья. Дать ее может только самарская федеральная организация. Видимо, есть предпосылка, что там осетр. И стоит эта справка 150 с лишним тысяч рублей. Есть определенные требования, процедурные моменты, юридические, их не обойдешь. Будем работать», - объяснил Златогорский.

Мост в Западный микрорайон обрушился 14 апреля 2024-го. 22-го числа начались работы по демонтажу старого и строительству нового переезда. Специалистам мешали коммуникации, их требовалось вынести.

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