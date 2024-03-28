В Пензе мать девочки, укушенной собакой, получит 30 000 рублей

28.03.2024 | 11:25

Ленинский районный суд Пензы рассмотрел дело об укушенном собакой ребенке и нашел виновного - городское управление ЖКХ.

Инцидент случился более двух лет назад, 8 января 2022-го.

«Девятилетняя девочка гуляла на детской площадке у своего дома в Электрическом проезде. Там же находилась бродячая собака, которую местные жители видели и раньше. В какой-то момент собака подбежала к ребенку и укусила за кисть левой руки», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Медики, приехавшие по вызову, оказали школьнице первую помощь и дали рекомендации по обработке раны.

Прокурор Ленинского района подал иск к Управлению ЖКХ Пензы в защиту интересов ребенка. Он указал, что девочка испытала сильный болевой и эмоциональный шок, и попросил взыскать с управления в пользу матери ребенка компенсацию морального вреда.

Представитель ответчика в свою очередь возразил: заявок на отлов бродячих животных из района, где произошло ЧП, не поступало. Тем не менее суд взыскал с управления ЖКХ 30 000 рублей.

«Апелляционная жалоба ответчика коллегией по гражданским делам оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.