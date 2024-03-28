Сетевое издание|18+|Четверг|28 мар 2024|14:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе мать девочки, укушенной собакой, получит 30 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ленинский районный суд Пензы рассмотрел дело об укушенном собакой ребенке и нашел виновного - городское управление ЖКХ.

Инцидент случился более двух лет назад, 8 января 2022-го.

«Девятилетняя девочка гуляла на детской площадке у своего дома в Электрическом проезде. Там же находилась бродячая собака, которую местные жители видели и раньше. В какой-то момент собака подбежала к ребенку и укусила за кисть левой руки», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Медики, приехавшие по вызову, оказали школьнице первую помощь и дали рекомендации по обработке раны.

Прокурор Ленинского района подал иск к Управлению ЖКХ Пензы в защиту интересов ребенка. Он указал, что девочка испытала сильный болевой и эмоциональный шок, и попросил взыскать с управления в пользу матери ребенка компенсацию морального вреда.

Представитель ответчика в свою очередь возразил: заявок на отлов бродячих животных из района, где произошло ЧП, не поступало. Тем не менее суд взыскал с управления ЖКХ 30 000 рублей.

«Апелляционная жалоба ответчика коллегией по гражданским делам оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте