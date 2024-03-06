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Общество

Размер маткапитала на второго ребенка хотят увеличить до миллиона

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Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение законопроект об увеличении размера материнского капитала.

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Авторы инициативы предлагают с учетом «резкого роста стоимости жилья, а также реального уровня инфляции, значительно превышающего 5,3%» повысить с февраля 2025 года размер маткапитала.

На первого ребенка его размер должен составить 756,7 тыс. рублей, на второго - 1 млн, а также 1 млн - на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

«Принятие законопроекта позволит оказать реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране», - считают разработчики проекта закона.

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала был проиндексирован на 7,4% и составил почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и 833 тысячи - на второго.

В ходе послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года.

В Пензенской области за 10 месяцев 2023 года 5,8 тыс. семей приняли решение, как распорядиться маткапиталом. 4,5 тыс. семей (77,6%) направили средства на улучшение жилищных условий. 773 семьи (13%) обратились за назначением выплаты на детей. Вложить деньги в образование подрастающего поколения решили 615 семей (9,4%).

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Источник — фото pixabay.com
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