С 1 февраля пензенцы будут получать повышенные пособия

31.01.2024 | 19:02

С 1 февраля в стране проиндексируют более 40 социальных выплат. Их размер увеличится на 7,4%.

Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Жители Пензенской области, как и остальные россияне, будут получать в повышенном размере маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, увеличатся выплаты инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, другим льготникам.

Также с 1 февраля банки обязали уведомлять клиентов о том, что срок вклада подходит к концу. Ранее не все финансовые учреждения делали это, и тогда деньги граждан, которые не продлевали договор по забывчивости, переводили на счет до востребования. Дохода они не приносили, так как ставка по указанному счету - от 0,01% до 0,1% годовых.

С 1 февраля ужесточается контроль за коллекторами. Банки и МФО (микрофинансовые организации), у которые имеются отделы по работе с должниками, должны будут выполнять те же требования, что коллекторские фирмы. Им запретят звонить ночью, писать в соцсетях и обяжут записывать разговоры.

С 1 февраля в стране начнут проверять пивоваров и производителей сидра, медовухи и пуаре, компании которых включены в реестр пивоваров. Мера необходима для того, чтобы не допустить на рынок контрафактную продукцию, опасную для человека. На полки магазинов станут попадать только товары компаний из реестра, а за качеством производства проследят специалисты Росалкогольтабакконтроля.