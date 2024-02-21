Сетевое издание|18+|Среда|21 фев 2024|20:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-17oC
-16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о шведском столе в школьных столовых

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Санитарные нормы не запрещают организовать в школьных столовых питание в формате шведского стола.

Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Формат шведского стола в школах специалисты даже приветствуют, однако в некоторых учреждениях реализовать его сложно.

Кроме того, подобное питание, по мнению Роспотребнадзора, подойдет для старшеклассников, поскольку именно они «начинают ожидать большего от еды, хотят делать выбор и уже готовы к этому».

Сейчас в стране есть школы, где для учеников накрывают шведский стол, однако пока их очень мало.

«Самое главное, чего требует Роспотребнадзор, - это безопасность и физиологическая полноценность питания. Если организация сможет это обеспечить - вопросов нет, пожалуйста», - подчеркнули в ведомстве.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте