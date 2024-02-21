В Роспотребнадзоре рассказали о шведском столе в школьных столовых

Санитарные нормы не запрещают организовать в школьных столовых питание в формате шведского стола.
Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.
Формат шведского стола в школах специалисты даже приветствуют, однако в некоторых учреждениях реализовать его сложно.
Кроме того, подобное питание, по мнению Роспотребнадзора, подойдет для старшеклассников, поскольку именно они «начинают ожидать большего от еды, хотят делать выбор и уже готовы к этому».
Сейчас в стране есть школы, где для учеников накрывают шведский стол, однако пока их очень мало.
«Самое главное, чего требует Роспотребнадзор, - это безопасность и физиологическая полноценность питания. Если организация сможет это обеспечить - вопросов нет, пожалуйста», - подчеркнули в ведомстве.
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