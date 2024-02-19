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Общество

Более 8 400 пензенцев в 2023 году получили доплату к пенсии

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В 2023 году более 8 400 жителей Пензенской области получили средства пенсионных накоплений, которые могут выплачиваться в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии по достижении женщинами 55 лет и мужчинами 60 лет, а также при досрочном назначении страховой пенсии по старости.

Единовременная выплата производится в том случае, если к моменту обращения человек достиг соответствующего возраста, но необходимого страхового стажа или пенсионных коэффициентов, требуемых на год подачи, не имеет.

Также она положена, когда размер накопительной пенсии составляет менее 5% от суммы страховой и накопительной пенсии (с 1 июля 2024 года - не более 10% прожиточного минимума пенсионера в РФ).

Все пенсионные накопления в рамках единовременной выплаты начисляются одной суммой.

«Срочная пенсионная выплата назначается на срок по выбору гражданина, но не менее чем на 10 лет. Она может быть установлена при наличии требуемых стажа и пенсионных коэффициентов на год обращения. Срочную выплату могут получать пензенцы, которые сформировали пенсионные накопления за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования или за счет средств материнского капитала», - уточнили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда РФ.

Что касается накопительной пенсии, то при наличии необходимого стажа и коэффициентов она назначается на пожизненный срок и выплачивается каждый месяц в размере, рассчитанном исходя из ожидаемого периода выплаты - 264 месяца.

«Если пенсионные накопления формируются в Социальном фонде, то подать заявление на их выплату можно на портале госуслуг или в любой удобной клиентской службе СФР. Если средства формируются в негосударственном пенсионном фонде, обратиться за выплатой следует непосредственно в свой НПФ», - добавили в пресс-службе.

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