В Пензе дети ходят в ДС «Хрустальный» по проезжей части

04.02.2024 | 14:15

Пензячку Евгению возмутило то, что городские власти не подумали о безопасности детей, которые посещают дворец спорта «Хрустальный» на улице 65-летия Победы.

В телеграм-канале главы города женщина поинтересовалась, будет ли расширена дорога на этой улице.

«Планируется ли обустройство пешеходной зоны? Дорога в ужасном состоянии», - написала Евгения.

Представитель управления капитального строительства города указал в ответе, что расширения проезжей части в планах нет, а возможность обустройства тротуара рассмотрят в этом году.

«Вы же еще 2-3 года назад понимали, что идет строительство ДС «Хрустальный», далее дорогу облагораживает застройщик, но не сделать тротуар для пешеходов от ТЦ «Квартал» до ДС «Хрустальный» (в первую очередь детский объект!) - как это возможно? Как ходить детям? Сейчас все ходят по проезжей части! Этот вопрос должен быть уже принят в действие, а не «будет рассмотрен», - возмутилась пензячка.

«Хрустальный» открылся в начале 2023 года. Каток во дворце спорта пользуется популярностью, в учреждении работают детские секции.

В мае прошлого года глава Пензы поручил изучить транспортную ситуацию в районе «Хрустального».

«Изучайте возможность перемещения остановки общественного транспорта ближе к ледовому дворцу и обустройства светофорного объекта, который обеспечит безопасный выезд на улицу 65-летия Победы. Район развивается, нужно упорядочить транспортные потоки», - распорядился он.

В планах городских властей были, в частности, ремонт дороги и обустройство тротуаров на участке от ТЦ «Квартал» до дворца спорта.