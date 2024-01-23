Каркас новой школы в Заре должен быть готов до конца февраля

23.01.2024 | 19:46

Во вторник, 23 января, в Управлении капитального строительства Пензы рассказали, на каком этапе сейчас находится возведение школы на 1 100 мест в Заре.

Подрядчик работает над каркасом здания, проводит каменную кладку наружных и внутренних стен перегородок. В некоторых секциях уже началась установка оконных блоков.

Кроме того, специалисты прокладывают сети наружной канализации и внутренние сети теплоснабжения.

«До конца февраля планируется завершить устройство железобетонного каркаса, установить металлические конструкции, оконные и дверные проемы», - уточнили в управлении.

Школу должны сдать до 15 августа 2024 года, 1 сентября она примет своих первых учеников.

Строительство объекта началось весной 2023-го. В ноябре сообщалось, что он готов на 20%.