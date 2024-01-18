В Пензе еще одну выплату стали назначать в беззаявительном порядке

18.01.2024 | 12:12

С 1 января оформление социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца для детей до 18 лет производится в беззаявительном порядке.

Об этом в четверг, 18 января, на брифинге в региональном правительстве рассказал управляющий отделением Социального фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

По его словам, специалисты будут назначать выплаты в течение 5 рабочих дней после получения сведений о смерти кормильца из органов ЗАГС.

Михаил Буданов отметил, что именно в таком формате в Пензенской области уже с 2022 года назначаются пенсии и социальные выплаты по инвалидности.

«После установления инвалидности не нужно обращаться в Соцфонд. Выплаты назначаются на основании сведений медико-социальной экспертизы, поступающих из Федерального реестра инвалидов», - пояснил он.

В 2023 году в Пензенской области выплаты в беззаявительном порядке были назначены почти 10 тысячам инвалидов.

Также Михаил Буданов напомнил, что теперь родители и опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, имеют право на ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей. Ранее такое пособие можно было оформить только при условии, что получатель не работает.

«С 1 января вступил в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом при выходе на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому», - пояснил Буданов.