Под отключение воды 19 января попадут 9 детсадов и 3 школы

18.01.2024 | 19:00

В пятницу, 19 января, без водоснабжения в Пензе останутся 532 многоквартирных дома и 730 частных. Точные данные перед анонсированным отключением привело городское управление ЖКХ.

Без ресурса также окажутся 9 детских садов, 3 школы, 4 медучреждения, 1 спортивный объект и 6 центральных тепловых пунктов.

Ранее сообщалось, что 19 января с 10:00 в связи с аварийной ситуацией на сетях отключат водоснабжение в микрорайонах Терновка, Междуречье, ГПЗ-24, «Сурская Ривьера», Сосновка, Маньчжурия, Дегтярный Затон, а также в Спутнике и «Сурском квартале» (село Засечное).

Работы будут вести по адресу: ул. Терновского, 176. Ориентировочно их должны закончить до 0:00 20 января.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.