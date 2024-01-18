Отключение водоснабжения в Пензе и Засечном перенесли

18.01.2024 | 14:01

По техническим причинам ремонт на сетях на улице Терновского, 176, в Пензе перенесли. В четверг, 18 января, холодная вода в дома пензенцев будет поступать бесперебойно.

Ремонт начнется в 10:00 19-го числа. Планируется, что аварийные работы завершат ориентировочно к полуночи.

На этот период воду выключат в микрорайонах Терновка, Междуречье, ГПЗ-24, «Сурская Ривьера», Сосновка, Маньчжурия, Дегтярный Затон, а также в Спутнике и «Сурском квартале» (село Засечное).

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее сообщалось, что устранением утечки специалисты займутся с 13:00 18 января.