Ограничение движения на трассе М-5 продлили в восьмой раз

17.01.2024 | 19:42

В Пензенской области в восьмой раз продлили временное ограничение движения на М-5 «Урал». Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь об участке трассы с 470-го километра (Спасск) по 1193-й. Теперь ограничение действует для автобусов, маршрутного и большегрузного транспорта до 8:00 четверга 18 января.

Такие же меры приняли на некоторых участках в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. Это связано с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер и метель, ограниченная видимость).

«Подрядные организации переведены на усиленный режим работы», - добавили в ФКУ.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют жителям региона отказаться от поездок на личном транспорте, а тем, кто уже в пути, советуют найти место для ночлега.

«В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах вы можете обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 8 (8412) 59-90-03, 02 или 102», - напомнили в УГИБДД областного УМВД РФ.

Ограничение ввели для большегрузов и маршрутных транспортных средств с 16:15 до 20:00 понедельника, 15 января. Потом его продлили до 7:00 16-го.

Для маршрутного транспорта сроки увеличили еще раз - до 12:00 16-го числа, потом еще (до 17:00) и еще (до 8:00 17-го числа).

Для большегрузов меру ввели повторно с 20:00 вторника, 16 января, до 8:00 среды, 17-го. А затем ограничение продлили снова - до 19:00. Теперь сроки опять сдвинули.