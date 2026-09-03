Из Пензы отправили 3 тонны груза для бойцов СВО

Из Пензы в прифронтовой город Валуйки Белгородской области отправилась 3-тонная партия гуманитарного груза. Там получают помощь воины группы «Север».

В состав, как обычно, вошли продукты (220 кг копченого сала, 40 кг печени, кофе, сладости, выпечка, консервы), одежда и обувь, маскировочные сети, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, влажные полотенца, лекарства.

Участие в сборах приняли прихожане храмов областного центра и члены братства во имя святителя Иннокентия.

«Благодарим неравнодушных пензенцев, принимающих участие в сборе и доставке гуманитарной помощи», - отметили в епархии.

Предыдущую 3-тонную партию отправили в июле. 28-го числа из сестричества в Валуйках передали благодарность бойцов за регулярную и всестороннюю поддержку, постоянную заботу и помощь.