Жители Цыганского Поселка остались без холодной воды

В четверг, 3 сентября, в Цыганском Поселке и некоторых домах на проспекте Победы отключили холодную воду. Об этом Горводоканал сообщил в 13:14.

Причина - необходимость проведения подрядчиком строительно-монтажных работ на участке сетей в районе проспекта Победы, 88.

В зону отключения попали:

- ул. Серпуховская;

- ул. Щербакова;

- проезд Щербакова;

- ул. Придорожная;

- 1-й Придорожный проезд;

- ул. Гончарова;

- проезд Гончарова;

- 1-я, 2-я Офицерские улицы;

- 1-й, 2-й, 3-й Офицерские проезды;

- ул. Овощная;

- проспект Победы, 78 (школа), 80, 82, 84, 86, 86а, 88.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - уточнили в Горводоканале, не назвав конкретных сроков.

Ранее в этот же день холодную воду отключили в Дальнем Арбекове и Терновке.