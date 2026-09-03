Жители Цыганского Поселка остались без холодной воды

В четверг, 3 сентября, в Цыганском Поселке и некоторых домах на проспекте Победы отключили холодную воду. Об этом Горводоканал сообщил в 13:14.
Причина - необходимость проведения подрядчиком строительно-монтажных работ на участке сетей в районе проспекта Победы, 88.
В зону отключения попали:
- ул. Серпуховская;
- ул. Щербакова;
- проезд Щербакова;
- ул. Придорожная;
- 1-й Придорожный проезд;
- ул. Гончарова;
- проезд Гончарова;
- 1-я, 2-я Офицерские улицы;
- 1-й, 2-й, 3-й Офицерские проезды;
- ул. Овощная;
- проспект Победы, 78 (школа), 80, 82, 84, 86, 86а, 88.
«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - уточнили в Горводоканале, не назвав конкретных сроков.
Ранее в этот же день холодную воду отключили в Дальнем Арбекове и Терновке.