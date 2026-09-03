На ул. 65-летия Победы обновят участок от Генерала Глазунова до Арбековской

В Пензе асфальт на улице 65-летия Победы заменят на участке от улицы Генерала Глазунова до Арбековской, сообщили в городском управлении ЖКХ в четверг, 3 сентября.

Работы планируют завершить до октября.

Сейчас специалисты фрезеруют старое полотно.

Этим летом на данном участке улицы 65-летия Победы обновили покрытие тротуара. Работы затронули пешеходную зону вдоль жилых домов.

Ранее сообщалось, что основная часть дорог в областном центре отремонтирована. За весну и лето в порядок привели 12 автомагистралей, сейчас работы идут на 5. На улице Аустрина выкладывают выравнивающий слой асфальта. В ближайшее время специалисты выйдут на улицы Зеленодольскую и Бакунина.