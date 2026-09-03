В Пензе задумали восстановить фонтан «Ласточка»

В Пензе решили привести в рабочее состояние фонтан «Ласточка», расположенный в сквере на пересечении улиц Красной и Карла Маркса.

Объект был открыт летом 1979 года на месте старого резервуара по инициативе второго секретаря обкома КПСС Георга Мясникова. У входа в сквер тогда установили чугунные столбы с фигурками ласточек - символа Пензы. Они же украшали края чаши.

В перестроечные времена фонтан прекратил действовать: поддерживать его в рабочем состоянии стало некому. В итоге элементы гидротехнического сооружения пришли в негодность, чаша заполнилась тиной и мусором, ступеньки начали разрушаться.

И если мусор работники муниципального предприятия периодически убирали, то от тины и запаха затхлости избавиться не удавалось.

В 2015 году здесь восстановили линии электропередачи и водоснабжения. В 2016-м запланировали привлечь внебюджетные средства для монтажа фонтанного оборудования и благоустройства прилегающей территории, однако подыскать спонсора не смогли. Шли годы, а заинтересованные лица так и не находились.

В 2022-м администрация Пензы заявила о планах привести сквер в порядок: почистить чашу фонтана и отремонтировать лестницу. Но о восстановлении самого гидротехнического сооружения речи не шло.

В августе 2026-го в рамках санитарной пятницы в сквере обновили покрытие чугунных фигур ласточек, убрали мусор, скосили траву, покрасили скамейки, подмели дорожки. Сам фонтан решили привести в рабочее состояние.

«Счастлив, что есть неравнодушные друзья и коллеги, делаем просто на энтузиазме. Нужен насос подачи воды и 4 форсунки», - рассказал 2 сентября председатель гордумы Сергей Васянин. По его словам, уже нашлись волонтеры, которые восстановят систему водоводов.