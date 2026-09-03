Кузнечанам из Карпат не стоит ждать появления тротуаров и автобусов

Общество

Кузнечанам из Карпат не стоит ждать появления тротуаров и автобусов
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Жителям микрорайона Карпаты в Кузнецке в ближайшее время не стоит ждать устранения неудобств, с которыми ученики сталкиваются по пути в школу.

«Дети до сих пор ходят в школы других микрорайонов города, зимой по темноте, без тротуаров, по хлипким деревянным мостикам. Неудивительно, что часто болеют и пропускают занятия. У многих этих детей уже свои дети родились, которым предстоит тот же самый маршрут. Но, может быть, пора уже властям как-то решить этот вопрос, ведь из некоторых районов детей перевозят даже на школьном автобусе, а чем эти дети хуже?» - такой запрос поступил в редакцию «ПензаИнформ».

Ситуацию прокомментировал глава города Виктор Агафонов.

По его словам, организовать подвоз детей и движение общественного транспорта в целом невозможно, так как автомобильные дороги и рельеф в Карпатах не соответствуют требованиям обеспечения безопасности перевозки пассажиров: ширина проезжей части на некоторых участках не позволяет разъехаться машинам встречного направления.

Обустроить тротуары вдоль дорог тоже не представляется возможным из-за сложившейся застройки.

Что касается восстановления уличного освещения, то уже заключен соответствующий муниципальный контракт, уточнил Виктор Агафонов.

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