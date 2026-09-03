В Терновке отключили холодную воду в домах на 3 улицах

В Пензе в четверг, 3 сентября, на ряде улиц в Терновке отключили холодную воду, сообщили в 09:45 в ресурсоснабжающей организации. Причина - устранение аварии на сетях на улице Терновского, 156.

Водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

- улица Терновского, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 158а, 158Б, 160а, 162, 162а;

- улица Петровская, 21;

- улица Озерная.

Сроки ремонта не указываются.

Ресурсники предупредили: после возобновления подачи воды системе потребуется время на заполнение, поэтому в первые часы напор может быть снижен.