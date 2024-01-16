В Пензенской области запретили движение большегрузов

16.01.2024 | 21:01

В Пензенской области из-за непогоды и гололеда временно ограничили движение большегрузного транспорта. Шоферы не смогут воспользоваться участками четырех федеральных трасс.

Движение будет ограничено с 20:00 вторника, 16 января, до 8:00 17-го числа, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Для проезда закроют участки:

- с 470-го по 758-й км трассы М-5;

- со 129-го по 278-й км трассы Р-208 Тамбов - Пенза;

- с 0-го по 93-й км трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260;

- с 326-го по 511-й км трассы Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

«Подрядные организации переведены на усиленный режим работы», - добавили в ФКУ.