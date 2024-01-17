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Общество

Ограничение движения по трассе М-5 опять продлили

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На трассе М-5 в очередной, седьмой раз продлили ограничение движения для маршрутного и большегрузного транспорта.

В ФКУ «Поволжуправтодор» уточнили, что оно действует в Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях до 19:00 среды, 17 января. Речь идет об участке с 470-го километра (Спасск) до 1193-го.

Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий ради безопасности дорожного движения.

Сначала ограничение действовало для большегрузов и маршрутных транспортных средств с 16:15 до 20:00 понедельника, 15 января. Потом его продлили до 7:00 16 января.

Для маршрутного транспорта сроки увеличили еще раз - до 12:00 16-го числа, потом еще (до 17:00) и еще (до 8:00 17-го числа).

Для большегрузов меру ввели повторно с 20:00 вторника, 16 января, до 8:00 среды, 17-го. Теперь ограничение продлили снова.

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