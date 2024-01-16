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Общество

На трассах в Пензенской области продлили ограничение движения

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Временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств по участкам 4 федеральных трасс в Пензенской области продлили с 17:00 16 января до 08:00 17-го числа. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничение касается участков:

- с 470-го по 1193-й километр трассы М-5 «Урал»;

- с 129-го по 278-й километр трассы Р-208 Тамбов - Пенза;

- с 0-го по 93-й километр трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - а/д Р-260;

- с 326-го по 511-й километр трассы Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

Ограничения продлевают в четвертый раз. Их ввели с 16:15 до 20:00 понедельника, 15 января. Затем срок увеличили до 7:00 16 января, позже - до 12:00, и еще раз - до 17:00.

Причина все та же - неблагоприятные погодные условия: метель, плохая видимость.

«В случае нештатных ситуаций следует обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: 8 (8412) 55-11-04, 8 (929) 769-49-19», - напомнили в пресс-службе управления.

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