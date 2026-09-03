Стало известно, где в Пензе отключат свет 4 сентября

На пятницу, 4 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Терновка, район Митрофановской церкви и отдельные дома на улице Маршала Крылова, в проездах Свердлова и Первомайском переулке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Маршала Крылова, 2-38;

- Первомайский пер., 5, 5Б, 7, 9/20, 11, 12, 14, 16;

- 1-й пр-д Свердлова, 15-18, 21-24, 26, 27, 29, 31; 2-й пр-д Свердлова, 20-24 (четные).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Воронежская, 3-8, 10-32, 34, 36;

- 1-й Воронежский пр-д, 1-22; 2-й Воронежский пр-д, 1-25, 27, 29, 31, 33, 35; 3-й Воронежский

пр-д, 1-16;

- ул. Новгородская, 1-11;

- пр-д Павлика Морозова, 32;

- ул. Павлика Морозова, 1-8;

- ул. Пушкари, 5 (корп. 1);

- ул. Ростовская, 18-43, 45-57, к/н 665;

- ул. Боровиковского, Крамского, Полтавская, пр-ды Крамского, Тропинина и 1-й Полтавский (без уточнений по номерам строений).

С 13:00 до 15:30:

- Березовский пер., 8, 8а, 8Б, 10а, 11, 11а, 15а, 17, 17/29, 19, 21;

- ул. Верхне-Вишневая, 4-8, 10-22 (четные);

- пр-д Водопьянова, 20-29, 31-36, 38-41, 43, 45-64, 66, 68;

- ул. Кутузова, 19-52, 54-62, 64;

- 1-й Оранжерейный пр-д, 1-5, 11-19 (нечетные), 23-31 (нечетные); 2-й Оранжерейный пр-д, 3, 4;

- ул. Средне-Кутузовская, 1-13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 26, 27.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.