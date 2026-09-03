В домах в Дальнем Арбекове отключили холодную воду

В четверг, 3 сентября, ряд домов в микрорайоне Дальнее Арбеково остался без холодного водоснабжения. Об этом в 10:17 сообщили в Горводоканале.

Причина отключения - работы подрядчика на сетях на проспекте Строителей, 140.

Ресурс отсутствует по следующим адресам:

- проспект Строителей, 140, 144, 148, 138, 142, 146;

- улица Ладожская, 99, 101, 103, 105, 105а.

О сроках работ не сообщается.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили ресурсники.