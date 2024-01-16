Ограничение движения маршрутного транспорта по М-5 снова продлено

Временное ограничение движения для маршрутного транспорта по трассе М-5 на территории Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей снова продлено.
На этот раз сроки передвинули до 17:00 вторника, 16 января, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
В Пензенской области движение ограничено с 758-го по 781-й километр.
Меру продляют в третий раз. Сначала она действовала с 16:15 до 20:00 понедельника, 15 января. Затем время увеличили до 7:00 16 января, позже - до 12:00.
Причины ограничения - неблагоприятные погодные условия (метель, плохая видимость).
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