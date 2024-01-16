Ограничение движения маршрутного транспорта по М-5 снова продлено

16.01.2024 | 12:53

Временное ограничение движения для маршрутного транспорта по трассе М-5 на территории Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей снова продлено.

На этот раз сроки передвинули до 17:00 вторника, 16 января, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

В Пензенской области движение ограничено с 758-го по 781-й километр.

Меру продляют в третий раз. Сначала она действовала с 16:15 до 20:00 понедельника, 15 января. Затем время увеличили до 7:00 16 января, позже - до 12:00.

Причины ограничения - неблагоприятные по­годные условия (метель, плохая видимость).