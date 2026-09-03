В регионе за неделю от укусов клещей пострадало больше 100 человек

В Пензенской области за неделю с 27 августа по 2 сентября зарегистрировали 128 пострадавших от укусов клещей, в том числе 41 ребенка младше 14 лет.

Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 3-го числа.

Всего с начала сезона активности к медикам с жалобами на укусы опасных членистоногих обратились 2 480 человек, из них 759 - дети.

На зараженность возбудителями боррелиоза проверили 1 391 клеща, снятого с людей. В 336 случаях (24,2%) результаты оказались положительными.

Жителей области призвали принимать меры предосторожности на территориях, где можно встретить клещей: надевать подходящую одежду, применять репелленты и инсектоакарицидные средства.