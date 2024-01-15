«Тигры» за год поучаствовали в пресечении 44 преступлений

15.01.2024 | 20:34

В Пензенской области подвели итоги работы отряда содействия полиции «Тигр» за первый полный год его существования - 2023-й.

При непосредственном участии «тигров» полицейские пресекли 44 преступления и 1 822 административных правонарушения, сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

Бойцы выходили на дежурство 8 385 раз. Чаще всего они сопровождали полицейских - в 7 845 случаях, реже работали под началом сотрудников МЧС, ФСИН и Росгвардии.

Отряд был создан 9 декабря 2022 года. Сейчас в него входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Заречного, Башмаковского, Бековского, Белинского, Земетчинского, Каменского, Колышлейского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Никольского, Сердобского, Спасского и Шемышейского районов. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом молодые люди не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.

Командир отряда - ветеран МВД России и ветеран боевых действий Алексей Картушин. Штаб «тигров» размещается в «Доме Бадигина» на улице Куйбышева, 3, в Пензе.