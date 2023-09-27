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Общество

Отряд содействия полиции «Тигр» переехал в «Дом Бадигина»

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Штаб молодежного отряда содействия полиции «Тигр» теперь находится в «Доме Бадигина» на улице Куйбышева, 3, в Пензе.

Об этом командир общественного объединения Алексей Картушин сообщил на встрече с председателем совета муниципальных образований области Вячеславом Демичевым.

«На новых площадях штаба в «Доме Бадигина» также будет создан учебно-методический кабинет для проведения обучающих семинаров и мастер-классов с бойцами отряда», - уточняется на официальном сайте совета.

Сейчас штаб работает над увеличением численности бойцов, новые ячейки появляются в разных районах области.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. В него входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом молодые люди не имеют права - это прерогатива органов внутренних дел.

«Дом Бадигина» - арт-пространство, где творческие люди делятся опытом друг с другом и публикой. Здесь организуют живые концерты, выставки, поэтические вечера, работает детский художественный кружок.

Куратор всех проектов «Дома Бадигина» Анастасия Суднева в сообществе культурного заведения во «ВКонтакте» сообщила, что с 1 октября оставляет свою должность.

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