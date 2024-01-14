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Общество

Названа категория пензенских детей, которым положена выплата в 10 000

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В правительстве Пензенской области определили порядок предоставления ежемесячной выплаты детям на приобретение безбелковых продуктов питания. Соответствующее постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе речь идет о юных пензенцах в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией (редкое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. - Прим. ред.). Деньги будет получать один из их родителей, опекунов или попечителей.

Установлены размеры выплаты:

- на детей от года до 3 лет - 4 100 рублей;

- от 3 до 7 лет - 7 000 рублей;

- от 7 до 18 лет - 10 000 рублей.

Для оформления выплаты родители должны собрать пакет документов и обратиться с ним в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа.

Ранее сообщалось, что на данную меру социальной поддержки в региональном бюджете на 2024-2026 гг. предусмотрено выделение 4,45 млн рублей ежегодно.

В Пензенской области живут 54 ребенка с фенилкетонурией. По закону они имеют право на бесплатное обеспечение продуктами.

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