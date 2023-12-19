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Общество

В Пензенской области ввели выплаты на детей с редкими патологиями

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В Пензенской области на детей, страдающих фенилкетонурией, будут ежемесячно перечислять выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания во вторник, 19 декабря.

Фенилкетонурия - это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Люди с фенилкетонурией не усваивают одну из аминокислот белка и вынуждены соблюдать строжайшую диету, им нельзя есть большинство продуктов.

В Пензенской области с такой патологией живут 54 ребенка. По закону они имеют право на бесплатное обеспечение продуктами.

«Однако не прописан алгоритм действий по определению меню и объему ингредиентов», - отметили в пресс-службе.

После многочисленных обращений был разработан акт о ежемесячной выплате.

«Размер и порядок предоставления выплаты определяется областным правительством, полномочием по ее осуществлению наделяются органы местного самоуправления», - рассказали в заксобре.

В региональном бюджете на 2024-2026 гг. на эти цели предусмотрено 4,45 млн рублей ежегодно.

Ранее прокуратура Пензенской области выявила нарушения в школах Кузнецка и Бессоновского района. Там не было отдельного меню для воспитанников с пищевыми особенностями.

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