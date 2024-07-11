Что будет, если не прийти на перерегистрацию в центр занятости?

11.07.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Стою на учете в центре занятости как безработный. Нужно пройти перерегистрацию. Что будет, если я не приду?

Ответ специалиста

Если вы не придете на перерегистрацию, то вам могут перестать выплачивать пособие по безработице, рассказали эксперты портала госуслуг.

Перерегистрация проводится ежемесячно после постановки на учет.

«Если вы приходите, то вам продолжают помогать с поиском подходящей работы и выплачивать пособие, если нет - снимают с учета и прекращают выплаты», - объяснили специалисты.

Когда человек игнорирует перерегистрацию, сотрудники центра занятости вправе считать, что помощь больше не нужна.

«Очередное начисление денег будет происходить только после явки», - отметили эксперты.