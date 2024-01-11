В Пензе мемориальный комплекс попробуют избавить от зимних забав

11.01.2024 | 15:29

Коммунальщики не будут обрабатывать противогололедными средствами склон на проспекте Победы, где установлен Монумент воинской и трудовой славы. Об этом сообщил представитель городского управления ЖКХ, отвечая читателям телеграм-канала PenzaInform.

«В случае использования противогололедных средств для ликвидации стихийной горки около монумента есть высокая вероятность нанести вред газонному покрытию склона», - пояснил он.

Чтобы исключить катание с горок на территории мемориального комплекса, решено пойти другим путем.

«Образовательным учреждениям рекомендовано организовать внеклассные уроки по патриотическому воспитанию. Донести до детей информацию о запрете использования памятного места для зимних забав, а также предупредить об опасности данного вида развлечений, учитывая непосредственную близость к проезжей части», - уточнил представитель управления.

Споры о том, можно ли использовать склон у памятника для зимних забав, ведутся среди пензенцев не первый год. Ветераны всегда выступали против и даже предлагали привлечь к охране памятника полицию. В 2019-м депутат Пензенской городской думы инициировала установку декоративных звезд, чтобы кататься было невозможно. В 2020-м холм засыпали песком.