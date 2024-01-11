Сетевое издание|18+|Четверг|11 янв 2024|20:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-19oC
-18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе мемориальный комплекс попробуют избавить от зимних забав

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Коммунальщики не будут обрабатывать противогололедными средствами склон на проспекте Победы, где установлен Монумент воинской и трудовой славы. Об этом сообщил представитель городского управления ЖКХ, отвечая читателям телеграм-канала PenzaInform.

«В случае использования противогололедных средств для ликвидации стихийной горки около монумента есть высокая вероятность нанести вред газонному покрытию склона», - пояснил он.

Чтобы исключить катание с горок на территории мемориального комплекса, решено пойти другим путем.

«Образовательным учреждениям рекомендовано организовать внеклассные уроки по патриотическому воспитанию. Донести до детей информацию о запрете использования памятного места для зимних забав, а также предупредить об опасности данного вида развлечений, учитывая непосредственную близость к проезжей части», - уточнил представитель управления.

Споры о том, можно ли использовать склон у памятника для зимних забав, ведутся среди пензенцев не первый год. Ветераны всегда выступали против и даже предлагали привлечь к охране памятника полицию. В 2019-м депутат Пензенской городской думы инициировала установку декоративных звезд, чтобы кататься было невозможно. В 2020-м холм засыпали песком.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте