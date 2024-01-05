Пензенцы продолжают спорить из-за превращения памятника в горку

05.01.2024 | 13:32

Пензенцы нередко вспоминают детство и зимние забавы, в том числе ледяные горки, которых сейчас в областном центре нет.

На протяжении многих лет ребята раскатывают склон на проспекте Победы, где установлен Монумент воинской и трудовой славы. Горожане жарко спорят об этичности такого веселья.

«Хочется задать вопрос родителям: где их совесть и здравый рассудок - приводить ребенка в такое место, чтобы тот катался? Ребенок ни в чем не виноват, его куда привели, там он и играет.

Ведь это место увековечивания подвига наших земляков в борьбе с фашизмом, положивших в борьбе свои жизни. В Москве на Поклонной горе, в Волгограде на Мамаевом кургане, да и в других городах такого никто не допустит», - с таким высказыванием в телеграм-канал PenzaInform обратился читатель.

Он предложил строить горки во дворах, как делают некоторые родители. Тогда и дети будут счастливы, и родители между собой пообщаются.

«Ведь вы каждое 9 Мая приходите и возлагаете венки, приносите цветы к монументу. Считаю это лицемерием: в праздник цветы приносим, а зимой позволяем детям с горки кататься. Взываю к здравому уму, протрезвленному рассудку», - обратился читатель к подписчикам канала.

Его призыв положительно оценили 433 человека (на 13:30 5 января).

Еще 254 человека одобрили противоположное высказывание другого пользователя: «Уверен, все павшие воины были бы рады слышать смех детей и внуков, за которых они отдали жизни, были бы счастливы видеть их смеющимися и беззаботными».

По их мнению, единственным сдерживающим фактором является то, что рядом дорога и спуск со склона на скорости может быть опасен для детей.

Споры о том, можно ли использовать склон у памятника для зимних забав, ведутся среди пензенцев не первый год. Ветераны всегда выступали против такой забавы и даже предлагали привлечь к охране памятника полицию. В 2019-м депутат Пензенской городской думы инициировала установку декоративных звезд, чтобы кататься было невозможно.

В итоге холм стали засыпать песком.

Что же касается обустройства ледяных и снежных горок в местах, где они никому бы не мешали и не представляли опасности для детей, то оно в Пензе не предусмотрено, заявили в городском управлении ЖКХ 4 января.

«Однако для организации досуга в зимний период в этом году подготовлены открытые площадки, на которых жители смогут поиграть в хоккей и покататься на коньках. Традиционно в зимние и летние каникулы на дворовых и пришкольных площадках работают дворовые тренеры. В январе 2024 года для организации досуга работает 13 площадок», - пояснили в управлении.