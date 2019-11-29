29.11.2019 | 11:30

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 29 ноября, депутат Людмила Коломыцева, отклонившись от регламента, подняла тему зимних забав.

«С наступлением зимы дети начинают кататься с горки возле памятника Победы. Вы можете себе представить, что кто-то так катается на Мамаевом кургане? Предлагаю провести беседы с учениками близлежащих школ, а также поставить декоративные звезды, чтобы кататься было невозможно. Во-первых, это опасно, а во-вторых, является неуважением к памяти павших», - высказала она свое мнение.

«Там нет захоронений, как на Мамаевом кургане. Тем не менее это памятное место, ваше предложение стоит рассмотреть», - уклонился от прямого ответа глава Пензы Владимир МУтовкин.

Споры о том, можно ли детям кататься со склонов Монумента воинской и трудовой доблести, ведутся давно. Ветераны всегда выступали против такой забавы и даже предлагали привлечь к охране памятника полицию.

В 2017 году коммунальщики даже посыпали горки песком, но ребятня все равно появляется там в каждый погожий зимний день.

«Я отношусь к этому отрицательно. Ведь это памятник нашим отцам и дедам, которые воевали», - заявлял во время опроса житель Пензы.

«А я положительно. Дети катаются, в этом нет ничего такого», - возражала ему горожанка. «Им ведь больше негде кататься, во дворах горок нет», - отмечала другая пензячка.