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Общество | У памятника Победы хотят поставить звезды, чтобы дети не катались с горки

29.11.2019|11:30
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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 29 ноября, депутат Людмила Коломыцева, отклонившись от регламента, подняла тему зимних забав.

«С наступлением зимы дети начинают кататься с горки возле памятника Победы. Вы можете себе представить, что кто-то так катается на Мамаевом кургане? Предлагаю провести беседы с учениками близлежащих школ, а также поставить декоративные звезды, чтобы кататься было невозможно. Во-первых, это опасно, а во-вторых, является неуважением к памяти павших», - высказала она свое мнение.

«Там нет захоронений, как на Мамаевом кургане. Тем не менее это памятное место, ваше предложение стоит рассмотреть», - уклонился от прямого ответа глава Пензы Владимир МУтовкин.

Споры о том, можно ли детям кататься со склонов Монумента воинской и трудовой доблести, ведутся давно. Ветераны всегда выступали против такой забавы и даже предлагали привлечь к охране памятника полицию.

В 2017 году коммунальщики даже посыпали горки песком, но ребятня все равно появляется там в каждый погожий зимний день.

«Я отношусь к этому отрицательно. Ведь это памятник нашим отцам и дедам, которые воевали», - заявлял во время опроса житель Пензы.

«А я положительно. Дети катаются, в этом нет ничего такого», - возражала ему горожанка. «Им ведь больше негде кататься, во дворах горок нет», - отмечала другая пензячка.

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Гость|29.11.2019 12:16|

Что бы дети там не катались сделайте им альтернативу,построите им несколько высоких горок (с ледяным покрытием спуска) и всё,потому что запретами такую проблему не решить.Иногда кажется что депутатов и чиновников перепрограммировали,что у них короткая память и они не были детьми.

Гость|29.11.2019 12:18|

Деды погибли за то, чтобы дети как раз беззаботно катались. Здесь нет захоронений и так хоть к памятнику чаще подходить будут. Единственный минус это то, что существует вероятность на проезжую часть попасть. Осквернений нет, почему бы не кататься? Реально в Пензе нет практически мест для покатушек детям. P.S Депутатам снова заняться нечем?

Гость|29.11.2019 12:19|

Точно! А еще лучше-колючей проволокой обмотать ! Или,как альтернатива,-рвом обнести! Эх, дело маразматика Керханаджева живет и побеждает!

Гость|29.11.2019 12:21|

Для наших депутатов-

"...Ребёнок греется у Вечного огня,

У сердца неизвестного солдата…

Наверно, в стуже фронтового дня

Так у костра он грелся сам когда-то…

Тот, кто погиб в ревущем смерче дней,

Лишь об одном мечтал в огне Отчизны:

«Спасём живых и будущих детей

Своею смертью мы во имя жизни!»

Погибших всех в душе своей храня,

Должны беречь огонь мы этот свято…

Ребёнок греется у Вечного огня,

У сердца неизвестного солдата..."

Гость|29.11.2019 12:24|

Противотанковые ежи и мины против детей поставьте! А также Росгвардию привлеките, чтобы без предупреждения стреляли. Вы этого хотите? Дети лишний раз к памятнику придут с родителями и скатнуться пару раз с горки. Никакого оскорбления павшим в этом нет! Вечный огонь никто не тушит и монумент не ломает!

Гость|29.11.2019 12:26|

Пусть катаются,займитесь серьезными делами,город весь провалился и перекопан как после войны,освещения нет,люди гибнут,а они про горку.

Гость|29.11.2019 12:27|

а почему не слышно воплей тех, у кого в башках соловьиный помет вместо мозга?

Гость|29.11.2019 12:29|

Щас подтянутся!

Гость|29.11.2019 12:35|

А как же в Москве монумент на Поклонной горе?Там и велики,и ролики,и свидания назначают,и песни поют,и концерты устраивают.Коломыцевой делать нечего,везде как затычка.А мужики депутаты ведрмые как телкИ.

Гость|29.11.2019 12:35|

Ведомые

Гость|29.11.2019 12:35|

а просто горку рядом где-нибудь именно для детей нельзя организовать???или проще у заминировать?

Гость|29.11.2019 12:41|

Гость писал(a):

Точно! А еще лучше-колючей проволокой обмотать ! Или,как альтернатива,-рвом обнести! Эх, дело маразматика Керханаджева живет и побеждает!
А я, ещеб пулеметчиков на на вышки посадил - пущай отстреливают мелких пакостников.

Гость|29.11.2019 12:44|

penzainform.ru писал(a):

депутат Людмила Коломыцева, о
"Депутат Пензенской городской Думы седьмого созыва по партийному списку от Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Пензенской области.

Родилась 2 июня 1969 года в городе Пензе.

Образование — высшее:

- в 1995 году окончила Пензенский государственный педагогический университет им В.Г. Белинского по специальности «Русский язык и литература».

Трудовая деятельность:

- 1986-1987 г.г. – Пензгражданпроект, техник;

- 1987 – 1988 г.г. – Средняя школа № 53 г. Пензы, лаборант кабинета химии;

- 1988-1993 г.г. – Ясли-сад № 132 г. Пензы, няня-санитарка, воспитатель;

- 1993-1998 г.г. – Ясли-сад № 99 г. Пензы, воспитатель;

- с июня по август 1999 г. – редакция газеты «Пензенские вести», корреспондент;

- 1999-2000 г.г. - АНО «Губернская газета «Пензенские вести», репортер, корреспондент;

- 2003-2011 г.г. – журнал «Business Club в Пензе», главный редактор;

- 2011-2012 г.г. – ООО «Дело вкуса», генеральный директор;

- 2013-2018 г.г. – ООО «Инфо-Технология», заместитель главного редактора;

- 2018-2019 г.г. – Администрация Октябрьского района города Пензы, заместитель главы администрации.

Имеет опыт экспертной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства." С МАДАМ ВСЁ ЯСНО.

Гость|29.11.2019 12:45|

Да, Коломыцева, других же проблем нет.

Гость|29.11.2019 12:47|

А какие проблемы,зп растут,уровень жизни повышается,все на мази.подпись:соловьиный помет.

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